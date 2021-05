La police maritime a fait débarquer les réfugiés et les a emmenés à Nieuport. Certains d'entre eux étaient en hypothermie. La police maritime avait repéré le bateau mercredi matin. Au total, 49 réfugiés vietnamiens se trouvant à son bord tentaient d'effectuer la traversée depuis les côtes françaises vers le Royaume-Uni. Au cours de leur voyage, l'embarcation aurait dérivé et se serait retrouvée en difficulté. La police maritime a recueilli les passagers et les a emmenés à Nieuport, où ils ont été pris en charge par les pompiers. Ils ont ensuite été transférés à Ostende. Certains d'entre eux étaient en légère hypothermie.

Le bourgmestre de Coxyde parle d'un problème récurrent. "Nous collaborons avec nos collègues français pour intercepter les personnes qui tentent de réaliser la traversée jusqu'en Angleterre, ce qui arrive quotidiennement au départ de la France. De telles situations sont bien sûr très dangereuses", a déclaré M. Vanden Bussche.