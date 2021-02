On a appris lundi soir que les livraisons du vaccin contre le coronavirus de l'entreprise suédo-britannique seraient moindres que prévu ces deux prochaines semaines, un "retard" qui sera rattrapé ensuite, selon l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

On ne disposait cependant pas des chiffres précis.

"AstraZeneca a fait savoir hier soir, pour la énième fois, qu'elle réduirait le nombre de vaccins les prochaines semaines", a indiqué Wouter Beke mardi face aux élus du nord du pays. Une livraison prévue le 3 mars a ainsi été revue à la baisse, de 90.161 à 21.600, précise-t-il. Quelques jours plus tard, le 7, il devrait cependant y en avoir davantage.

"C'est quand même un problème gigantesque, pour préparer opérationnellement nos centres de vaccination, mais aussi pour les hôpitaux et les centres pour personnes handicapées", a-t-il regretté. Wouter Beke avait déjà regretté la semaine dernière les retards de livraison de la firme Moderna.

L'Union européenne s'était déjà engagée dans un bras de fer avec AstraZeneca, accusée par la Commission de ne pas respecter les termes de son contrat européen. Avant même de livrer les premières doses, le fabricant avait en effet annoncé ne pouvoir fournir qu'une portion des doses auxquelles les 27 s'attendaient. Parallèlement, les livraisons, qui avaient déjà débuté outre-Manche, se poursuivaient à grande échelle vers le Royaume-Uni

851.000 doses reçues en Belgique ce lundi

Les hôpitaux et centres de vaccination belges ont reçu plus de 851.000 vaccins ce lundi. Les hôpitaux et centres de vaccination belges ont reçu au total 738.465 vaccins de Pfizer/BioNTech, soit 115.000 de plus par rapport à la semaine dernière. La Flandre s'est vue livrer 436.800 de ces vaccins, la Wallonie en a reçu 233.415, Bruxelles 61.815 et la Communauté germanophone 6.435.

Concernant le vaccin Moderna, le nombre de doses distribuées est resté à 46.200, dont 22.900 en Flandre, 13.800 en Wallonie, 7.500 à Bruxelles et 2.000 dans la Communauté germanophone.

Le nombre d'aiguilles et de seringues livrées et commandées en préparation de l'injection a également fortement augmenté la semaine passée. Le nombre de seringues a triplé pour atteindre 743.000, tandis que le nombre d'aiguilles a été multiplié par cinq pour atteindre 2.300.000. Le nombre de seringues et d'aiguilles pour l'administration de l'injection est quant à lui resté inchangé.