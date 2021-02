Le comité de concertation se penchera vendredi sur la possibilité de rouvrir les salons de coiffure, d’esthétique, etc. "Je plaide pour ce Codeco ne soit pas une formalité. On s’est engagé vis-à-vis des métiers de contact, avec des protocoles extrêmement stricts, rappelle Paul Magnette. Il faut faire l’examen sérieusement pour commencer à voir les phases suivantes. Je pose la question pour l’Horeca. J’ai demandé à Pierre-Yves Dermagne (ministre du Travail) et à aux ministre-présidents (Elio Di Rupo et Rudi Vervoort) de poser ces questions au comité de concertation. Plutôt que de dire : réouverture complète de l’Horeca tel jour à telle heure, on pourrait expérimenter. Que ceux qui le peuvent et le souhaitent puissent par exemple ouvrir à midi dans telle condition, avec des règles précises. Par exemple, quand le temps sera meilleur, manger en extérieur Et voir si cela peut fonctionner. Les restaurateurs ont déjà dû beaucoup innover et seront peut-être disposés à le faire encore."