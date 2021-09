Soit elle confirmera la décision de la chambre du conseil et renverra alors les dix inculpés devant la cour d'assises, soit elle infirmera cette décision pour suivre le parquet fédéral, qui souhaite que seulement huit inculpés soient renvoyés aux assises et les deux derniers au tribunal correctionnel.

La chambre des mises en accusation ne tiendra pas d'audience pour rendre cette décision. Celle-ci sera communiquée directement par écrit aux parties vendredi en fin de matinée ou en début d'après-midi, a appris Belga auprès du parquet fédéral mercredi.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation marquera la clôture définitive de l'instruction et la fin de la procédure de renvoi des inculpés devant une juridiction de fond, avant les véritables débats au fond de l'affaire.

En janvier dernier, la chambre du conseil avait ordonné le non-lieu pour trois inculpés et le renvoi aux assises pour les dix autres, c'est-à-dire Salah Abdeslam, Oussama Atar (qui serait décédé en Syrie), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et les frères Smail et Ibrahim Farisi.

Cette décision différait du réquisitoire du parquet fédéral sur un point : ce dernier demandait que les frères Farisi ne soient pas renvoyés aux assises comme les autres, mais en correctionnelle. Il a dressé le même réquisitoire devant la chambre des mises en accusation.

Un procès aux assises est en tout cas certain, compte tenu de la nature des faits. Il s'agit de plusieurs assassinats et tentatives d'assassinat commis dans un contexte terroriste. Le procès s'annonce long, entre six à neuf mois de débats, et devrait débuter en septembre 2022 dans des bâtiments hautement sécurisés, anciennement occupés par l'Otan, à Haren, en région bruxelloise.

Si la chambre des mises en accusation décide de suivre le réquisitoire du parquet fédéral et de renvoyer les frères Farisi en correctionnelle, un second procès, de moindre ampleur, sera alors organisé.

Lors de la dernière audience devant la chambre des mises en accusation, 960 personnes se sont constituées partie civile dans ce dossier de grande ampleur, parmi lesquelles des victimes, des associations de victimes et des proches de victimes décédées. Quelque 310 personnes se sont également constituées en tant que parties lésées.

Le 22 mars 2016, Bruxelles était la cible d'attentats, à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Outre les trois kamikazes, 32 personnes sont décédées et 340 autres ont été blessées.