Si on ne sait pas encore avec exactitude l’impact du variant Omicron sur les formes sévères de la maladie, on sait déjà qu’il est plus contagieux que son prédécesseur, le variant Delta. Ses caractéristiques devraient donc changer totalement la donne en matière de transmission du virus. Pour de nombreux experts, il serait donc utile de généraliser les autotests en les rendant gratuits pendant la vague à venir, tout comme les masques FFP2, notamment dans l’optique de savoir si on est contagieux ou non avant de se retrouver en famille pour les fêtes de fin d’année. Pour rappel, ces tests sont à effectuer soi-même à la maison et coûtent entre 6 et 8 euros en pharmacie, on peut d’ailleurs en trouver contre un peu moins de 3 euros chez Kruidvat.

Et la procédure à suivre est la suivante : il faut enfoncer un écouvillon dans sa narine, mais moins profond que pour les PCR ou antigéniques classiques, il s’agit donc d’un prélèvement nasal et non pas nasopharyngé et le résultat est obtenu en moins de dix minutes.