L'alerte jaune restera d'application jusqu'à 11h00 ce dimanche matin.

L'IRM a lancé un avertissement aux routes glissantes pour les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg. Le Limbourg est également concerné.

"De 05h00 à 11h00 ce dimanche, les routes pourront être rendues glissantes par des plaques de glace, surtout dans l'est du pays", prévient l'IRM.

Le temps restera froid et variable ce dimanche, avec à nouveau des averses depuis la mer du Nord. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, et assez fort à la mer avec des rafales jusqu'à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps redeviendra temporairement sec. Des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes dans l'Est. Les minima ne dépasseront pas -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, +2 degrés sur le centre du pays et +5 degrés à la mer. Lundi, quelques faibles averses sont encore attendues depuis l'Ouest. Les maxima, frais pour la saison, seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest. Les jours suivants et jusqu'à la fin de la semaine, le ciel restera instable, avec des averses, parfois violentes, et des maximas qui augmenteront progressivement pour atteindre les 16 degrés vendredi.