Le temps sera à nouveau ensoleillé vendredi avec des voiles d'altitude qui se feront toutefois plus discrets l'après­-midi à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 25 degrés en Hautes­ Fagnes et 29 à 31 degrés en plaine. Le vent virera au secteur sud à sud­-ouest et deviendra modéré en basse et moyenne Belgique. Au littoral, on attend une brise de mer d'ouest­-sud­-ouest dans le courant de l'après­-midi.

Ce soir, les derniers voiles d'altitude quitteront le pays par l'est. Cette nuit, le ciel sera serein, mais les températures resteront assez élevées avec des minima généralement compris entre 13 degrés en Hautes­ Fagnes et 20 degrés dans certaines grandes villes. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud­-ouest.

Les provinces de Liège, Luxembourg et Limbourg en code orange samedi

Le code orange s'appliquera samedi dans les provinces de Limbourg, de Liège et de Luxembourg. Des courants particulièrement chauds atteindront le pays depuis la France. Un avertissement de niveau jaune a été émis pour ce samedi sur le centre et l'ouest du pays (excepté pour la Côte) car les températures maximales seront supérieures à 32 degrés en beaucoup d'endroits, détaille l'IRM. Dans l'est, le niveau d'alerte est même placé en orange puisque le mercure pourrait y atteindre 35 degrés, voire localement les dépasser.

Dans la province de Luxembourg, l'avertissement chaleur est déjà en vigueur vendredi et s'étend sur plusieurs jours, étant donné que les critères pour un vague de chaleur y sont atteints à Virton.

Lors de la phase de code orange, il est recommandé de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits frais, de fractionner les portions alimentaires ou encore d'éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.