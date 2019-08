Quand on est l’heureux propriétaire d’un chat et que ce dernier a un accès vers l’extérieur, il est tout à fait normal d’avoir peur de le perdre. Pour éviter d’égarer son matou, de nombreux maîtres ont le réflexe de lui mettre un collier indiquant leur nom et leur adresse. Pourtant, le collier est bien moins sûr qu’il en a l’air. De nombreux chats ont en effet été victimes d’accidents causés par cet accessoire.

C’est bien connu, les chats sont des escaladeurs nés. Ils ne peuvent pas s’empêcher de grimper sur les murs, aux arbres, sur les meubles et aux rideaux. S’ils affichent une maîtrise parfaite de leurs pattes et de leur équilibre la majorité du temps, ils ne sont pas pour autant à l’abri d’une vilaine chute. Et dans ces situations, les colliers peuvent signer l’arrêt de mort du minou.

(...)