Le numéro d'urgence 1722, destiné à désengorger le 112 en cas d'orage, a été activé.

L'Institut Royal Météorologique (IRM) prévoit en effet des averses orageuses vendredi après-midi et en début de soirée sur l'ensemble du territoire. Celles-ci traverseront la Belgique à partir du nord-ouest et pourront être assez fortes, voire accompagnées de grêle et de coups de vent.

L'IRM a dès lors émis un avertissement jaune en vigueur jusqu'à 23h00 partout sauf au littoral. L'avertissement a entre-temps été levé pour la province de Flandre occidentale.

Le numéro 1722 restera en activité jusqu'à la fin de la menace orageuse, a ainsi décidé le Service public fédéral Intérieur.

Ce numéro a pour objectif de désengorger les centres d'appel urgents 112 en cas de fortes intempéries afin de ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger.