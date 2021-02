L'offre de trains de et vers Blankenberge, Knokke et Ostende sera en conséquence réduite et les temps de parcours seront prolongés. En raison des travaux, les trains ne pourront pas circuler sur la ligne 50A entre les gares de Gand-Saint-Pierre et Bruges ce week-end. Afin de limiter au maximum les désagréments pour les voyageurs, la SNCB a mis en place un service de train alternatif et des bus de remplacement.

La SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyages sur l'app ou le site internet de la SNCB pour voir ce que cela implique pour leur trajet.

Les travaux s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement des 3e et 4e voies entre Gand et Bruges. Cette capacité supplémentaire permettra, à long terme, une circulation plus fluide des trains. Ces travaux sont effectués sur les quais de Hansbeke, Aalter, Bellem et Beernem. Des aiguillages seront également remplacés à proximité de la gare d'Oostkamp.

Pendant les week-ends du 6 et 7 et du 20 et 21 mars, Infrabel travaillera à nouveau sur les voies entre Gand et Bruges. Le service de train sera donc à nouveau adapté.