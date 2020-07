"Elles reçoivent moins de questions de patients sur le traitement ou le paiement des attestations de soins. Elles ne sont plus confrontées à des recherches d’attestations de soins perdues ou non reçues. Avec l’utilisation d’e-attest, les mutualités ne doivent également plus archiver physiquement les attestations de soins papier ou, dans le cas d’un archivage électronique, ne doivent plus scanner les attestations papier pour l’archivage" , indique Maggie De Block.

De plus, elles ne doivent plus scanner des attestations papier pour une tarification automatique et ne sont plus confrontées à des problèmes de lisibilité des codes de nomenclature.

Les résultats d’une enquête intermutualiste récente montrent que 87 % des patients interrogés déclarent avoir été remboursés plus rapidement grâce au service e-attest et que 94 % se déclarent partisans du service.