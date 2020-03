Depuis quelques semaines, c’est la course contre-la-montre à l’institut Rega de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé. Dans ce laboratoire situé à Leuven, une vingtaine de chercheurs de toutes nationalités recherchent activement un vaccin et un traitement pour lutter contre le Covid-19.

Les recherches se déroulent sous la direction de Johan Neyts, professeur en virologie à l’université KU Leuven. Et pour accéder au labo qui travaille sur le Covid-19, il faut faire preuve de patience.

Première étape, traverser quatre sas puis plusieurs salles de décontamination. Pour approcher le laboratoire de biosécurité où les tests se multiplient sur les souches du virus, il faut d’abord enfiler un premier uniforme, assez classique, et un second beaucoup plus sophistiqué et intégral pour se protéger. Et c’est seulement après qu’on peut voir à l’œuvre le laboratoire à haute biosécurité d’une surface de 600 m² où la recherche est automatisée 24 h/24 et 7 j/7, notamment au niveau BLS4, le plus haut niveau de biosécurité.

(...)