Depuis près de 20 ans, Manu est à la tête du restaurant russe Kalinka installé à Arlon. Le Kalinka est d’ailleurs l’un des rares restaurants à proposer des spécialités russes chez nous. "On propose des spécialités typiques du pays, on sert de tout : de l’entrée au dessert. C’est ma femme Irina, originaire de Russie, qui est en cuisine et s’occupe de tous les plats et ça fait 22 ans que ça dure entre nous, sourit Manu Boelen.