Les premiers rayons de soleil printanier nous ont incités à l’optimisme. Les politiques eux-mêmes avaient annoncé la couleur d’un déconfinement progressif dès ce 1er mars, avec l’élargissement de la bulle sociale et la reprise des voyages non essentiels. Il n’en sera rien. À la place des assouplissements attendus, les Belges passent sous une douche froide. "Le Comité de concertation n’a pas pris les décisions qu’il pensait", a commenté Alexander De Croo ce vendredi lors de la conférence de presse anticipée qui a suivi le Comité de concertation. "La situation Covid reste particulièrement délicate. Nous avons constaté que les chiffres de contaminations et d’hospitalisations ont augmenté. On constate près de 200 nouvelles hospitalisations. On n’avait pas vu ça depuis longtemps. On voit cela partout, pas dans un seul hôpital."