Aucun détenu des prisons belges n'est actuellement suspecté d'être contaminé au Covid-19, a déclaré jeudi à Belga la porte-parole de l'Administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, contrairement aux informations parues dans certains médias.

"Quelques détenus sont en effet isolés à la prison de Saint-Gilles par prudence, car ils avaient de la fièvre. Mais ils ne doivent pas passer le test de dépistage du Covid-19 et donc ils ne sont pas en attente des résultats de test", a-t-elle indiqué. Depuis le début de la crise, les tests de dépistage ne sont en effet pas réalisés pour chaque cas suspect. La priorité est donnée aux cas les plus urgents en fonction de la gravité des sympômes développés et de données médicales précises. "Aucun détenu, dans le reste des prison belges, n'a actuellement été testé positif au Covid-19. Seul un détenu de la prison de Mons a été testé positif, comme déjà communiqué il y a quelques jours, et il est hospitalisé à l'extérieur de la prison depuis vendredi. Celui-ci était déjà fréquemment hospitalisé pour d'autres raisons médicales, avant l'arrivée du virus", a expliqué Kathleen Van De Vijver.

"Par ailleurs, au sein du personnel de l'Administration pénitentiaire, un membre a été testé positif. Mais il s'agit d'une personne qui ne travaille pas dans un cellulaire mais uniquement au niveau administratif", a précisé la porte-parole.