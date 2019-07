Fait remarquable, aucun président de parti francophone n'a adressé de félicitations à Charles Michel après sa désignation mardi à la tête du Conseil européen. Ni Elio Di Rupo ni Maxime Prevot ni Jean-Marc Nollet n'ont tweeté, ce dernier adressant ses félicitations à la libération de la capitaine du Sea-Watch Carola Rackete ou... à la victoire de l'équipe féminine de basket au championnat d'Europe. La seule à avoir tweeté est l'autre co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi qui a estimé que "la N-VA perd donc son meilleur allié" en Belgique.

Pour le chef de file francophone du PTB Raoul Hedebouw, Charles Michel se voit promu à "l'Europe de l'inégalité et de la concurrence" après avoir été sanctionné dans son pays pour avoir mené une "politique d'austérité anti-sociale".

Paradoxe à l'aune de l'état de leurs relations, le chef de file des négociations pour le PS en Wallonie, Paul Magnette, qui était candidat au scrutin européen, mais qui ne siègera pas à Strasbourg malgré son élection, a lui félicité Charles Michel, l'assurant cependant qu'il pouvait compter sur "la vigueur critique des Européens de gauche". Dans un autre tweet, il a dit espérer que le groupe socialiste au parlement européen rejettera le paquet de nominations aux hauts postes européens soumis par les chefs d'Etat et de gouvernement, dont ne fait pas partie la désignation de M. Michel.

D'autres personnalités francophones ont également félicité M. Michel, parmi lesquelles l'ex-président du cdH Benoît Lutgen et la cheffe de groupe cdH à la Chambre Catherine Fonck.

Les principales félicitations en Belgique sont venues des représentants du MR et de Flandre mardi soir, notamment des présidents de l'Open Vld et du CD&V, Gwendolyn Rutten et Wouter Beke, mais également de leurs homologues au sp.a et chez Groen John Crombez et Meyrem Almaci. Des félicitations ont également émané des rangs de la N-VA. Parmi les nationalistes, l'ex-secrétaire d'Etat Theo Francken, l'un des artisans du retrait du gouvernement fédéral en décembre 2018, sur fond de contestation du pacte de Marrakesh relatif à la régulation des migrations, a soufflé le chaud et le froid. "Marrakesh devient Marracash. Je savais qu'il n'était pas vraiment question de ce pacte mais de se trouver du bon côté de Macron", a-t-il tweeté.

Les relations du MR avec les autres formations politiques - singulièrement le PS et Ecolo - sont particulièrement tendues depuis la participation des réformateurs depuis 2014 à un gouvernement fédéral largement minoritaire dans la partie francophone du pays. L'état de ces relations entache notamment la formation d'un gouvernement en Wallonie.

Le Délégué du MR Georges-Louis Bouchez a retweeté la position du rédacteur en chef du journal Le Soir selon qui "le monde politique ne sort pas grandi" de cet épisode en Belgique francophone. Ce dernier estime qu'"il y a des moments où les querelles partisanes doivent cesser, au moins quelques minutes".