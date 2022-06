Dans son accord de gouvernement, la Vivaldi s’engageait en septembre 2020 à ce que, d’ici à 2026, "tous les nouveaux véhicules de société [soient] neutres en carbone". En tant que représentants du peuple soumis à un devoir d’exemplarité, nos ministres suivent-ils cette trajectoire décarbonée ? Nous leur avons posé la question.

Les 20 ministres et secrétaires d’État qui forment le gouvernement fédéral ont, au total, 71 voitures, 2 scooters, 4 trottinettes électriques et 4 vélos à leur disposition. Sur ces 71 véhicules, 37 sont des hybrides (électriques-diesel ou électriques-essence), 18 roulent au diesel, 12 à l’essence et 4 sont entièrement électriques. En considérant que les véhicules électriques sont neutres en carbone, on observe que moins de 10 % du parc automobile fédéral s’approche des objectifs. Il y a donc encore du travail.

Les deux cabinets qui possèdent la flotte la plus importante sont celui du Premier ministre et celui du vice-Premier ministre en charge de l’Économie. Le cabinet De Croo (Open VLD) dispose de 7 véhicules (une BMW 5 Plugin Hybride, deux Audi A4 Mild Hybrid, une BMW X3, une Peugeot 5009, une Renault Scenic Diesel et une Volvo S90 Essence) et de trois chauffeurs. Le cabinet Dermagne (PS) dispose également de 7 véhicules (une BMW 620d GT Diesel, deux VW Golf 8 1.5eTSI Mild Hybride essence, une BMW 318da Hybride Diesel, une Peugeot 3008 Diesel et deux Citroën C3 Diesel) et de trois chauffeurs.

Les cabinets avec la flotte la plus réduite sont chez Ecolo-Groen, au CD&V et chez Vooruit. La secrétaire d’État à l’Egalité des chances Sarah Schlitz ne possède… aucun véhicule. "La secrétaire d’Etat se déplace à pied ou en transports. Et quand il est indispensable de prendre une voiture, elle loue une Cambio", nous révèle son porte-parole. L’Ixelloise Zakia Khattabi fait également la majorité de ses déplacements à pied. Quand elle doit faire un trajet important, la ministre de l’Environnement opte pour sa Volkswagen ID 3 électrique. Tinne Van der Straeten a choisi l’Audi E-Tron "parce que ce modèle est entièrement électrique et a été assemblé en Belgique. Il s’agissait de deux conditions sine qua non pour le choix du véhicule", précise sa porte-parole. Le chef cab de la ministre de l’Énergie roule en hybride. La ministre de la Fonction publique Petra de Sutter, qui a à plusieurs reprises martelé sa volonté de verduriser les entreprises publiques, dispose de deux véhicules, une Volvo S90 Recharge hybride et une Volvo XC40. Le cabinet du secrétaire d’État à la Migration Sammy Mahdi possède deux Audi (une Q5 hybride et une A3). Chez Meryame Kitir, ministre de la Coopération au développement, on tourne avec une Audi Q5 (hybride) et une Skoda Kodiaq (essence).