Si le plexiglas est interdit, le polycarbonate, lui, est autorisé.

Notre article sur les difficultés auxquelles doivent faire face les écoles de conduite en cette période de pandémie, notamment en ce qui concerne l'installation d'une paroi transparente éventuelle dans les voitures destinées aux cours pratiques, a fait réagir Federdrive Wallonie-Bruxelles, par la voix de son président, Hugues Cherpion.

"Notre fédération a développé depuis plus 4 semaines , une paroi séparatrice en Polycarbonate (en effet, le plexi est interdit ! ), explique notre interlocuteur. Elle s'appelle Elinex, est conforme, sûre et disponible afin de sécuriser au mieux les cours de conduite en voiture. En outre, elle est démontable sans outil , présente une transparence de 98 % , ne crée pas d'angles morts supplémentaires, n'a pas d'arêtes vives et elle ne gêne pas le déploiement des airbags. Elle est donc homologuée sans autre formalité. '' © D.R.

Le directeur de l'Ecole Boël, que nous avions interviewé précédemment, invoquait le danger d'une telle séparation au cas où le moniteur devrait intervenir en situation d'urgence, notamment au niveau du volant. Mais la découpe de la cloison en polycarbonate (qui descend jusqu'à hauteur d'épaule) permet tout à fait au moniteur de réagir exactement comme il le ferait sans cette cloison. © D.R.

"Un accès au volant par l’instructeur est possible par la main gauche dans un angle entre 2 h et 6 h, (c'est d'ailleurs toujours comme cela qu'il intervient puisque l'élève tient son volant à 10 h 10) explique encore Hugues Cherpion, ainsi d'ailleurs qu'à la totalité de la double-commande électrique. La vue reste parfaitement dégagée, et ce dispositif n’obstrue pas le rétroviseur intérieur ni ne crée de nouveaux angles morts." © D.R.

Si la Federdrive a bien développé cette cloison (de 6 mm d'épaisseur, le polycarbonate étant 200 x plus résistant que le verre, il est utilisé en compétition automobile et pour la confection des visières de casque moto ), elle en a confié la réalisation à un partenaire "En l'occurence C-Wood Menuiserie, qui dispose de l'outil numérique pour la découpe au millimètre en fonction du véhicule auquel la protection est destinée."

En gros, il faut compter entre 100 et 200 € par protection dite "appuie-tête", un peu plus cher si l'école de conduite ne fait par partie de Federdrive. Pour les prix à la commande, mieux vaut se renseigner directement auprès de Federdrive ou de C-Wood. © D.R.

L'expert flamand Jhonn Briers, du Département Mobilité et Travaux publics, fait remarquer que ces protections démontables sont autorisées jusqu'au 1er mai 2021. Après cette date, elle devront être retirées.

En espérant que d'ici-là, cette pandémie ne soit plus qu'un mauvais souvenir...