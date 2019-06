Les négociations politiques pour la formation d’un gouvernement s’apparentent à une partie de poker menteur. On cache son jeu et on tente des coups de bluff.

Pour le niveau wallon comme pour le fédéral, l’exercice nécessite d’entretenir des contacts entre partis, mais aussi d’envoyer des signaux aux électeurs pour leur assurer que leur voix a été entendue.

La proposition de gouvernement "coquelicot" (rouge, vert et ouvert à l’extérieur) présentée dans la presse par Jean-Marc Nollet implique la mise à l’écart des libéraux. Il s’agirait d’un gouvernement minoritaire, soutenu de l’extérieur par l’opposition et composé de membres de la société civile.

La fleur risque cependant d’avoir du mal à éclore. Le terreau politique, CDH en tête, n’y est pas favorable. Le message adressé aux citoyens, aux électeurs, aux militants, est clair cependant : pour Ecolo, la préférence va à un gouvernement sans le MR.

Pourtant, au -delà de ces antagonismes, des contacts bilatéraux ont bien lieu à un haut niveau entre Ecolo et le MR. Au milieu de la semaine dernière, Jean-Luc Crucke (MR) et Jean-Marc Nollet se sont vus autour d’une table, dans le quartier du Sablon, à Bruxelles. Cela n’a pas empêché le coprésident d’Ecolo de mettre sur la table, quelques jours plus tard, une proposition contournant de facto le MR.

(...)