"Comment peut-on être sûr que le vaccin n’aura pas d’effets négatifs à long terme ?"

"Et si tu bois ou si tu sniffes, comment sais-tu qu’il n’y aura pas de risques à long terme ?" Assis sur une table en bois posée dans la cour de récréation, les pieds flottant dans le vide et l’air doux et joyeux qu’on lui connaît et surtout son sens de l’humour à toute épreuve, Yves Van Laethem s’est prêté au jeu des questions-réponses sur la vaccination à l’Institut Bischoffsheim, situé dans le centre de Bruxelles.