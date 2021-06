La crise sanitaire a changé nos habitudes de consommation depuis mars 2020. Entre ceux qui commandaient régulièrement sur de grands sites en ligne et ceux qui ont testé et approuvé le système, les entreprises de livraison ont vu le volume des colis tout simplement exploser. Des dépôts aux centres de tri en passant par les livreurs, bpost, UPS ou encore Post NL, ils ont dû faire le gros dos pour encaisser le choc. Malheureusement, toutes les livraisons ne se passent pas comme prévu. Objets cassés ou abîmés, colis disparus, livrés à la mauvaise adresse, retards ou encore frais de douanes surprises, autant de raisons qui poussent certains consommateurs à demander une compensation. On pense aussi à ces colis qui sont simplement déposés dans le hall d’entrée d’un immeuble alors que le destinataire est absent. La porte ouverte au vol.