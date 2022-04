La crise économique et énergétique qui touche la Belgique et l’Europe n’est pas près de s’arrêter. On a déjà beaucoup parlé des hausses des prix dans le secteur de la construction, et la situation continue à mettre les professionnels sous pression. Aujourd’hui, la Confédération construction lance un nouvel appel aux dirigeants politiques et demande des mesures de soutien pour alléger la facture énergétique, notamment. " La situation concernant les prix et les délais de livraison des matériaux de construction va de mal en pis. Pas moins de 98 % des entreprises de construction ont vu les prix des matériaux augmenter davantage depuis le début de la guerre en Ukraine. Les prix de l’acier, des métaux non ferreux, du bois, du PVC et des matériaux d’isolation ont notamment augmenté ", apprend-on.