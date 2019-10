Près d'un mois après la faillite de Thomas Cook, certains voyageurs belges se posent encore beaucoup de questions. Test Achat gère encore près de 300 appels par jour sur sa ligne spéciale (0800 50 104) et la reprise des activités fixées pour ce lundi n'arrange pas les choses. L'association de protection des consommateurs fait le point sur l'état actuel des choses:

1 "Les voyages Thomas Cook et Neckerman sont annulés de par la faillite et ne sont pas cédés ou maintenus via d’autres opérateurs."

En clair, vous pouvez vous diriger vers un autre tour-opérateur, comme TUI, pour reprendre votre mandat auprès du Fonds de Garantie et vous organiser un nouveau voyage, mais cela ne se fait pas automatiquement.

2 "Il en va de même pour d’éventuels tickets d’avion sauf s’il s’agit de tickets payés et complétés avec toutes les mentions utiles auprès de compagnies régulières."

Cela veut donc dire que les billets d'avion Brussels Airlines réservés dans le cadre d'un forfait Thomas Cook ou Neckermann sont bien annulés. Par contre, si vous aviez réservé un billet d'avion de votre côté, il ne pourra pas être remboursé.

3 "Certains voyages prestés par des tiers (autres opérateurs) où Thomas Cook et Neckerman sont uniquement et exclusivement des intermédiaires, peuvent aussi être exécutés."

C'est le cas par exemple pour Expedia, partenaire de Thomas Cook qui s'occupe principalement de citytrips. Expedia continue bien ses activités et leurs voyages sont maintenus.

4 "Le repreneur partiel de Thomas Cook n’exécute aucun voyage d’avant la faillite. Ils vont seulement vendre leurs produits, dans le cadre d’une activité encore non déterminée et pour une gamme de produits futurs."

La reprise de Thomas Cook par Wamos ne change donc rien pour les clients concernés pas la faillite.

Pour toute question, Test Achat reste à disposition des voyageurs, de même que le Fonds de Garantie. Il y a aussi fort à parier que la reprise partielle des activités de Thomas Cook ce lundi 21 octobre permettra d'y voir plus clair et une reprise du contact avec les agents de voyages habituels.