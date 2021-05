Cet ajout doit permettre de mieux répartir les voyageurs. Le temps sera ensoleillé ce week-end et la compagnie ferroviaire s'attend à ce que de nombreux voyageurs cherchent à gagner le littoral. Des trains supplémentaires sont donc prévus vers Ostende et Blankenberge. Les autorités locales ne s'attendent pas à une trop grosse affluence.

Le week-end suivant, celui des 5 et 6 juin, la SNCB lancera son système de réservations pour des trains partant de Gand, Liège, Bruxelles et Anvers et se rendant à la mer. Ce système permet au voyageur de s'assurer d'une place assise dans le train. Un euro supplémentaire est demandé par réservation.