Tant pour les chercheurs d’emploi que pour les personnes en situation de chômage économique, "la période est idéale pour élargir ses compétences".



La recherche d’un emploi en cette période de confinement peut se révéler particulièrement difficile. En effet, les mesures de sécurité imposées par le gouvernement ont de nombreuses conséquences. Les citoyens doivent rester confinés chez eux, et les offres d’emploi se font donc de plus en plus rares pour certains secteurs d’activité.

(...)