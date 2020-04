Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont touché toutes les couches de la population. On parle beaucoup de personnes fragiles physiquement face à cette épidémie, mais moins de personnes fragiles mentalement.

Les vingt-deux hôpitaux psychiatriques actifs en Wallonie doivent s’adapter aux mesures, mais ce n’est pas toujours facile, surtout quand le matériel manque pour s’occuper de tous les patients. Un problème déjà soulevé au début de la crise, mais qui ne semble pas s’améliorer avec le temps. "Nous avons dû nous concentrer dès le début sur les hospitalisations urgentes et les résidents permanents, explique Xavier de Longueville, directeur de l’hôpital psychiatrique Le Bon Vallon, à Namur. En ce qui concerne les consultations et toutes les personnes ne venant chez nous que la journée, nous avons dû arrêter. Cela représente tout de même 10.000 personnes par an."

(...)