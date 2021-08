Le site officiel de la Côte belge anticipe également une certaine affluence durant les prochains jours et le week-end. "Il y avait déjà de nombreuses réservations, et avec le beau temps annoncé, il y aura davantage de réservations de dernière minute", précise-t-on sur le site internet. Afin d'éviter la surfréquentation, lelittoral.be conseille aux vacanciers d'éviter de se rendre dans les communes côtières les dimanches et les jours fériés et de privilégier les plages plus éloignées des gares (en prenant le tram, par exemple). Par ailleurs, un baromètre d'affluence est également consultable sur le site. Il rend compte en temps réel de la fréquentation des différentes stations balnéaires, en les classant par couleurs, du vert foncé (calme) au rouge (très dense). A l'heure d'écrire ces lignes, la majorité des plages étaient peu fréquentées.

Après une première partie d'été extrêmement mitigée, le soleil et le le beau temps font leur grand retour à partir de ce mercredi. Comme à l'accoutumée, la météo clémente risque bien d'attirer les touristes à la Côte Belge.La SNCB a d'ailleurs déjà prévenu ses utilisateurs d'une éventuelle affluence dans les trains vers le littoral. La société ferroviaire préconise dès lors d'effectuer une réservation au préalable via le système "Côte-Express" , afin de s'assurer une place assise. Pour rappel, Côte-Express propose des trains directs vers la mer depuis Bruxelles-Midi, Liège-Guillemins, Gand Saint-Pierre et Anvers Central. La réservation d'un siège s'élève à 1€, en complément d'un titre de transport classique.