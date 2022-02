Avec Maud, Guy, Maurice, Jean-Pierre et Ana sur le parking C, point de chute du "convoi de la liberté" (TEMOIGNAGES) BelgiqueReportage Sylvain Anciaux © FLEMAL JEAN-LUC

Petit flop ce lundi matin sur le parking C du Heysel. Le tant attendu convoi de la liberté fait effet pétard mouillé, seulement une cinquantaine de camping-cars et autant de voitures, deux cars, le tout pour environ 150 manifestants. Mais quelles sont leurs revendications, leurs opinions ? Nous avons donné la parole à quelques-uns d'entre eux.



Les participants au "convoi de la liberté" auront au moins respecté une mesure sanitaire, celle de la "jauge faible" lors d'un évènement. L'immense parking C du Heysel était bien clairsemé ce lundi matin, mais les plus vaillants étaient là. Agen, Saint-Malo, la Moselle ou encore Toulouse, une fois à Paris, Bruxelles n'est plus très loin. Portraits d'indignés