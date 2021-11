Dans votre livre, vous expliquez que les Big Pharma sont vues comme l’ennemi à abattre. D’où vient cette image ?

"C’est essentiellement dû au fait que ces entreprises gagnent beaucoup d’argent et que cet argent vient en quelque sorte des contribuables. C’est le cas dans d’autres domaines mais, au niveau des Big Pharma, c’est perçu différemment car on joue sur la santé. Certains croient erronément qu’elles se font de l’argent sur le dos de la santé et de la sécurité sociale. En plus, il y a eu quelques scandales, comme celui du Mediator en France. Enfin, certains ont parfois l’impression que les entreprises pharmaceutiques veulent absolument vendre leurs médicaments et créer des maladies qui n’existent pas."

Est-il de plus en plus compliqué d’aborder la question du profit dans le milieu pharmaceutique ? Est-ce un tabou qui n’a pas lieu d’être ?