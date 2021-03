Laurine Vandriessche, 14 ans, et Aïcha Acherki, 15 ans, sont deux adolescentes. Elles ont quitté l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, situé avenue Jean Joseph Crocq à Laeken, ce dimanche 21 mars 2021 vers 19h00. Depuis lors, plus personne n'a eu de leurs nouvelles.

La police a lancé un avis de recherche selon la demande des parquets de Mons et de Charleroi.

Laurine a besoin de soins médicaux, mesure 1m60 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux blonds et mi-longs. Elle est en possession d’un sac de voyage bleu.

Comme son amie, Aïcha a aussi besoin de soins médicaux, mesure 1m60 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux mi-longs et foncés. Aïcha paraît plus âgée et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pull violet.

Si vous disposez de la moindre information à propos de leur disparition, vous pouvez contacter la police via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300 (24h/24) ou via ce formulaire.