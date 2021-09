Depuis ce mercredi 1er septembre, l’avortement au Texas est devenu un véritable parcours du combattant. Les femmes texanes ne peuvent désormais plus avorter après six semaines de grossesse, même si le fœtus est le fruit d’un viol. Or, six semaines, c’est un délai raisonnable pour se rendre compte qu’on est enceinte mais c’est insuffisant pour aller au bout d’une procédure d’avortement. Pire encore, les citoyens du Texas sont appelés à dénoncer les médecins qui pratiqueraient une interruption volontaire de grossesse (IVG) après ces six semaines.



En Belgique, l’avortement est autorisé jusqu’à douze semaines de grossesse ou quatorze semaines aménorrhées, c’est-à-dire depuis les dernières règles. Depuis une loi du 15 novembre 2018, l’IVG est totalement dépénalisée en Belgique. En théorie, chaque femme peut donc prétendre à un avortement. Dans la pratique en revanche, les conditions encadrant l’IVG sont telles qu’elles rendent l’aboutissement du procédé parfois difficile…