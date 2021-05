Avec une température moyenne de 7,3 degrés à Uccle, le mois d'avril a été le plus froid depuis 1986, lorsque 6,6 degrés avaient été mesurés en moyenne, annonce samedi l'Institut météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel. Le mois a débuté avec d'importants contrastes puisque le premier jour a été le plus chaud d'avril avec 21 degrés mesurés à Uccle. Le jour suivant, le maximum n'était déjà plus que de 9,9 degrés. Pour la température minimale moyenne mensuelle (2,5 degrés cette année), il faut remonter à 1956 pour une valeur plus basse (2,3 degrés).

Sur l'ensemble du pays, la température la plus élevée a été enregistrée le 1er avri à Korbeek-Lo (Bierbeek, Brabant flamand), avec 23,1 degrés. La température la plus basse a été enregistrée le 8 au Mont-Rigi (Waimes) et à Saint-Hubert, avec un minimum journalier de -5,9 degrés.

Ce quatrième mois de l'année aura été relativement sec avec 35,6 mm de précipitations à Uccle (normale: 46,7 mm) tombées en 7 jours (normale : 13,1 jours).

Certaines précipitations avaient cependant un caractère hivernal et la plus grande épaisseur de neige a ainsi été mesurée le 7 au Mont-Rigi (Waimes), avec 22 cm. "Il s'agit de la couche de neige la plus importante en cet endroit en avril depuis le 29 avril 1985, lorsqu'on y avait observé une épaisseur de 22,5 cm", note l'IRM.

Le soleil était bien présent le mois passé avec une durée d'ensoleillement proche des 200 heures contre 171 heures et 16 minutes pour la normale.