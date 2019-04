C'est un choix de prénom peu courant qu'a dévoilé Het Nieuwsblad vendredi. Et pour cause, les parents, Gwenny Blanckaert (29 ans) et Marino Vaneeno (37 ans) ont choisi de nommer tous leurs enfants avec une combinaison des quatre mêmes lettres: A, L, E et X. Si leurs deux premiers nés portent les sobres prénoms d'Alex et Axel, les combinaisons pour les suivants sont plus particulières donnant lieu à des prénoms hors du commun tels que Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla et Leax. Leur petit dernier arrivé il y a peu se prénomme, quant à lui, Xale.





Cette décision leur est venue par hasard. " Nous trouvions qu'Alex était un beau prénom, raconte la maman à Het Nieuwsblad, puis nous avons appelé notre deuxième enfant, Axel, et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait des mêmes lettres, nous avons donc décidé de continuer comme cela".













La mère des neuf enfants avoue tout de même que ça n'a pas toujours été facile. " C'est parfois comme faire un puzzle, explique Gwenny, ce n'est pas vraiment compliqué pour nous, cela nous arrive cependant quelques fois de nous tromper de prénom mais c'est surtout pour les professeurs que c'est compliqué car cinq de nos enfants sont dans la même école communale".





Les parents ne comptent toutefois pas s'arrêter là. " Il y a encore beaucoup de combinaisons possibles avec ces quatre lettres, nous aimerions arriver à douze, explique la jeune maman, nous nous donnons encore quatre ans".