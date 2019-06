Partout en Belgique, les pompiers ont été appelés en intervention.





Plusieurs dizaines d'interventions nocturnes en Brabant wallon

Au moins une septantaine d'interventions mobilisent les pompiers depuis mercredi après-midi sur l'ensemble du territoire du Brabant wallon, a-t-on appris jeudi auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours. Le dégagement d'arbres et de branchages sur la voie publique ainsi que des nettoyages de voiries encombrées par des coulées de boue constituent les principales opérations menées par les équipes des différentes casernes, fortement sollicitées depuis mercredi vers 16h00.

Une inondation de la troisième bande de circulation a aussi mobilisé les sapeurs, jeudi matin vers 9h20, sur l'autoroute E411 en direction de Luxembourg, à hauteur de Corroy-le-Grand, perturbant la fluidité du trafic.

Au même moment, d'autres pompiers devaient dégager une couche d'une dizaine de centimètres de boue s'étendant sur une centaine de mètres dans la rue Joseph Deschamps, entre Limal et Wavre.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus plus de 80 fois la nuit de mercredi à jeudi

Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir à un peu plus de 80 reprises durant la nuit de mercredi à jeudi, suite aux intempéries, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Il y a eu 34 interventions pour des chaussées inondées, 13 interventions pour des branches et des arbres qui encombraient la voie publique, quatre sorties pour des objets menaçant de tomber sur la voie publique et enfin 37 interventions chez des particuliers pour des soucis liés à l'eau", a détaillé Walter Derieuw, jeudi matin.

En raison d'inondations des chaussées, les tunnels Vleurgat, Stéphanie, Arts-Loi et Georges-Henri ont été fermés à la circulation dans les deux directions au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a communqué le Centre de Mobilité de Bruxelles. Ils ont peu à peu été rouverts avant 03h00 du matin jeudi.

Les conditions météorologiques ont aussi entraîné la fermeture à la circulation du Bois de La Cambre, mercredi à 20h30. Il devrait rester inaccessible jusqu'à jeudi matin. Une panne de courant a par ailleurs été signalée peu avant minuit dans les communes de Bruxelles et Ixelles par Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et électricité dans la capitale, qui ne précisait pas s'il s'agissait du résultat des intempéries. La panne a été résolue vers 03h00.

Interventions minimes à Liège

La nuit de mercredi à jeudi a été agitée en région liégeoise en raison des intempéries. Les pompiers des différentes zones ont reçu des dizaines d'appels. Les pompiers de Liège ont indiqué être sortis une cinquantaine de fois, principalement pour des pompages de caves, des toits qui perçaient et des tronçonnages. Ils sont également intervenus pour des nettoyages d'évacuation d'eau et au niveau de trémies inondées. Du côté de Verviers, les pompiers sont sortis pour le bâchage d'une maison et un toit arraché. Ils ont également pompé des caves du côté de Welkenraedt.

Enfin, à Huy, huit interventions ont eu lieu. La plupart se déroulaient du côté d'Hamoir et Xhoris pour des faits minimes : pompages de caves et tronçonnage d'arbres sur les chaussées. "Rien de très impressionnant", a indiqué à Belga la Zone de secours Hemeco.

Finalement, les pompiers de la province de Liège n'ont pas eu d'intervention majeure à effectuer durant la nuit.

Une quinzaine d'interventions dans le Hainaut occidental

Des orages et des pluies diluviennes ont frappé la Wallonie picarde mercredi soir. Les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises. On ne déplore aucun blessé.

Il était 21h00 lorsque des orages ont éclaté en Wallonie picarde. Ces orages ont été suivis de pluies diluviennes. Le service de dispatching des services de secours de Wallonie picarde a enregistré les premiers appels vers 22h00. Les pompiers sont sortis à une quinzaine de reprises dans les régions de Tournai, Pecq, Ath, Mouscron, Lessines et Bernissart. Les interventions ont essentiellement porté sur des caves inondées. Les pompiers ont également tronçonné plusieurs arbres couchés au sol et entravant la circulation sur la voie publique.