La Belgique a déposé la version finale de son plan de relance à la Commission européenne. Il comprend 85 projets pour un total de 5,9 milliards d’euros. "Je me pose une simple question. Aura-t-on une vraie relance en Belgique ? Les aides publiques Covid ont permis de tirer des milliers d’entreprises des affres d’une crise de liquidités. Mais sans nouvelles mesures, une entreprise sur cinq va disparaître. On a aidé les entreprises à survivre. Il faut les aider à revivre", plaide Denis Ducarme, député fédéral et franc-tireur du MR. "Ce mercredi, en commission, Thomas Dermine (secrétaire d’État à la Relance) ne parlait d’ailleurs plus du plan de relance mais de reprise et résilience. Cela ne doit rien au hasard. Ce n’est pas un plan de relance : on aura 0,2 % de croissance en 2022 et 0,6 % en 2026… Alors que le PIB baisse de 9,4 %. J’ai aussi interpellé le Premier ministre, en lui disant qu’on attendait des mesures de relance complémentaires pour les secteurs frappés de plein fouet. Or, je ne les vois pas venir et ça m’inquiète."