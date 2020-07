Jour de fête, ce mardi 21 juillet ne pourra pas être célébré avec autant de faste qu’à l’accoutumée.

En raison de l’interdiction des grands rassemblements, c’est en petit comité qu’il faudra cette année profiter de la Fête nationale. Pas de lève-tôt pour celles et ceux qui souhaitent saluer la famille royale lors de son arrivée à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Pas non plus de réjouissances en famille dans le parc Royal ni de feu d’artifice pour clôturer la journée en beauté.



(...)