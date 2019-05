Les automobilistes peuvent circuler sur la bande d'arrêt d'urgence à condition d'être au moins trois dans le véhicule

Chaque jour, les automobilistes qui se rendent vers Bruxelles depuis le Brabant wallon ou vers le Grand-Duché de Luxembourg doivent patienter de longues minutes dans d'interminables files aux heures de pointe. Mais depuis ce mardi matin, une partie d'entre eux peut emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour ne plus être ralenti par ces embouteillages. A plusieurs conditions : être dans une voiture qui transporte au moins trois passagers, et rouler à maximum 50 km/h. Objectif avoué : inciter les automobilistes à davantage pratiquer le covoiturage. "C'est une première européenne, se réjouit le ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio (CDH). Aujourd'hui, plus de 80 % des automobilistes circulent sans passager. Or, l'on estime que si 25 % de ces conducteurs passaient au covoiturage, les embouteillages seraient considérablement réduits et l'on serait désormais face à une situation similaire à celle que l'on entrevoit lors des congés scolaires."

Les automobilistes qui pratiquent le covoiturage peuvent donc désormais utiliser la bande d'arrêt d'urgence sur deux tronçons. L'un de 10 km entre Arlon et Luxembourg. L'autre, de 4 km, entre Wavre et Overijse. Pourquoi pas après ?

(...)