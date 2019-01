Une bande dédiée au covoiturage doit voir le jour sur la E411, entre Wavre et Bruxelles, à partir d’avril 2019. Le projet est peu coûteux, positif en termes d’environnement comme de réduction du trafic. Il pourrait cependant se voir amputé d’une grande partie de son intérêt.

Et pour cause : alors que la Wallonie, Bruxelles et le fédéral sont d’accord pour avancer, Ben Weyts (N-VA), ministre flamand de la Mobilité, n’a toujours pas accepté d’embrayer dans ce dossier porté par Carlo Di Antonio (CDH), son homologue wallon.

(...)