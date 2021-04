"Toutes les plus belles œuvres de Banksy seront à Bruxelles", annonce fièrement le communiqué de l'événement organisé par Exhibition Hub (Van Gogh - The Immersive Experience ou encore Gustav Klimt: The Immersive expérience) et la plateforme Fever. Après avoir été exposé dans la galerie "Deodato Art", Banksy débarque au 5 de la Grand Place de Bruxelles. La billetterie (entre 11,50€ et 16,50€) de cette expo sur le mythique artiste de street art dont on ne connait toujours pas l'identité est désormais ouverte sur le site Banksy: Genius or Vandal. "Grâce à la magie de la technologie, le public pourra découvrir les œuvres dans leur habitat naturel, comme s’il y était..."

© D.R.

Voici tous les détails de cette exposition non autorisée par Banksy "comme toutes celles précédemment consacrées à l'artiste, qui continue à protéger son anonymat et son indépendance vis-à-vis du système", via le communiqué de presse complet ci-dessous.

Plus de 200 mètres carrés

"C’est dans le grand hall multimédia que débute majestueusement l'expo non-officielle " BANKSY : GENIUS OR VANDAL?" , face aux impressionnants écrans de projection spécialement conçus pour l’occasion et sur une surface totale de plus de 200 mètres carrés. Un spectacle époustouflant pour remonter le fil de la vie de Banksy. On balaie ainsi les événements majeurs de son impressionnante carrière, et les thématiques récurrentes de son œuvre – satirique s’il en est –, apparaissent soudain sous nos yeux : la politique, la militarisation, le travail d’esclave, le consumérisme, entre autres vices de notre société moderne. Une introduction qui permet de plonger plus profondément dans l’univers d’un des artistes les plus controversés et influents de ces dernières années. Un talent iconoclaste, qui a révolutionné l’art contemporain et dont la protestation visuelle a su toucher un public immense et hétérogène, jeunes générations en tête. Cet aura de mystère qui entoure le nom et la personnalité Banksy, entretenu par choix et par nécessité, fait de lui une figure mythique.

© D.R.

Le meilleur de Banksy à Bruxelles



Pas besoin de courir le monde pour voir les œuvres emblématiques de Banksy telles qu'elles furent initialement conçues. Non contente de rassembler une centaine de ses œuvres à Bruxelles – quantité jamais vue auparavant –, l’exposition vous permettra de découvrir plus de 70 créations dont des œuvres originales, des sculptures, des installations, des vidéos et des photos incluant les désormais classiques de l’artiste (présumé britannique), comme l’incontournable « Girl with Balloon », similaire à celui détruit par l'artiste dans une action inédite chez le commissaire-priseur Sotheby's de Londres, son portrait de Lénine, les « Fallen Angels » fumeurs de cigarette ou encore son explosif « Monkey Detonator ». Banksy a remis en question les règles du jeu de l'art contemporain et est considéré aujourd’hui comme l'une des principales figures du street art. Ces pièces proviennent de collections privées et – avec la collaboration de Lilley Fine Art/Contemporary Art Gallery – elles sont exposées en Belgique pour la première fois !



Alexander Nachkebiya, commissaire de l'exposition ne tarit pas d’éloges à son sujet : " Banksy est l'un des artistes les plus brillants et les plus importants de notre époque. Son œuvre est un défi au système, une protestation, une marque extrêmement bien construite, un mystère, une violation de la loi... Chaque visiteur de l'exposition pourra décider par lui-même : qui est Banksy - un génie ou un vandale, un artiste ou un homme d'affaires, un provocateur ou un rebelle ? Notre exposition montre l'étendue de son talent, toujours multidimensionnel… Banksy invite à la réflexion et laisse le visiteur décider. Son travail est toujours d'actualité, complet, ses images parlent et s'enfoncent dans notre âme… Je suppose que tout cela fait de lui un génie ".



© D.R.

Un coup d’œil à l'intérieur de l'atelier de l'artiste



Si chacun connaît Banksy en tant qu'artiste et activiste politique, et si sa renommée est aujourd’hui internationale, son identité, elle, demeure un secret bien gardé. Des rumeurs circulent, et de temps en temps un journaliste prétend l’avoir démasqué… Mais, jusqu’à présent, l’enfant terrible du street art a réussi à garder l’anonymat. Pour autant, afin de répondre le plus honnêtement possible à la question de savoir qui il est, "BANKSY : GENIUS OR VANDAL ?" a entrepris de reconstruire entièrement l'atelier de l'artiste. Une installation recrée son atelier dans les moindres détails, tel qu’on a pu le voir dans « Exit Through the Gift Shop », l’une des rares interviews de Banksy.

© D.R.

Vous n’aurez jamais vu Banksy d'aussi près



L'exposition est divisée en différentes salles thématiques. En plus d’exposer l’art de Banksy, elle dévoile également une cinquantaine de photos HD prises au détour des rues de Londres, Douvres, Bristol, Los Angeles et autres cités où Banksy a sévi et signé. Les images sont projetées sur toute la totalité du mur, donnant l'impression d’admirer les fresques dans leur habitat naturel, aux quatre coins du monde. Larger than life, comme l'artiste se plaît à le dire... Un voyage immersif inédit, du Banksy comme vous ne l'avez jamais vu auparavant.



Après un succès sans précédent à Moscou, Saint-Pétersbourg, Madrid, Malaga, Hong-Kong, Milan, Lisbonne, Las Vegas, Osaka et Nagoya où l’exposition a été vue par plus de 3 millions de personnes, « Banksy: Genius or Vandal » s’installe à Bruxelles dès le 10 juin. Cette exposition, comme toutes celles précédemment consacrées à Banksy, n'est pas autorisée par l'artiste, qui continue à protéger son anonymat et son indépendance vis-à-vis du système."