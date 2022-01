Le baromètre Covid sera au centre des discussions du prochain Codeco, programmé ce vendredi. Si les autorités doivent encore l'approuver, elles tiennent cependant déjà un projet abouti. En voici les grandes lignes, selon un document que nous avons pu nous procurer.

Ce baromètre ne s'appliquera qu'aux événements publics et activités de groupe organisées de 50 personnes et plus, à l'horeca et aux activités liées à la jeunesse.

Pour chaque secteur, le baromètre prévoit trois paliers différents: un vert, un orange et un rouge en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Événements publics et activités collectives organisées (à partir de 50 personnes)

En intérieur

Dans cette catégorie, que le public soit assis ou en mouvement, il n'y aura pas de mesures contraignantes (ni de présentation du CST) lorsque la situation sanitaire est au vert. Les organisateurs devront cependant installer un compteur de CO2 et le port d'un masque FFP2 reste conseillé pour les personnes vulnérables.

Le palier "orange" exige la présentation du CST ainsi que le port du masque pour tous les participants, dès que 50 personnes ou plus sont présentes.

En phase rouge, le CST et un masque buccal sont toujours obligatoires et des heures de fermeture peuvent être appliquées.

En intérieur - statique: public assis regardant en silence (passif) ou criant, acclamant, chantant (légèrement plus actif).

En intérieur - dynamique: public itinérant, interagissant fortement les uns avec les autres.

En extérieur

En extérieur, il n'y aura pas de règles précises en phase verte, que le public soit dynamique ou statique.

Pour le palier orange, le Covid Safe Ticket sera demandé dans les deux cas à partir de 100 participants. Le port du masque est recommandé si la distanciation ne peut être respectée.

Si la situation sanitaire est "rouge", le CST sera exigé si 100 personnes ou plus sont présentes. Tout le monde devra porter le masque (un FFP2 pour les plus vulnérables).

En extérieur - statique: public assis regardant en silence, criant, ou public se déplaçant ou marchant tranquillement.

En extérieur - dynamique: public qui se promène et qui interagit fortement avec les autres.

Horeca

En intérieur

En phase verte, le CST sera exigé si les gens se "promène activement", dansent, etc. Si les participants sont statiques, il ne faudra pas présenter le CST. Les buffets et jeux de café seront autorisés, et les clients pourront consommer debout, au bar ou non.

En phase orange, le CST sera obligatoire, que les clients/participants soient statiques ou dynamiques, et un test antigénique négatif sera demandé en plus dans le deuxième cas de figure. Seul le personnel devra porter le masque.

Les activités Horeca à l'intérieur seront tout bonnement interdites en phase rouge.

En intérieur - statique: public consommateur principalement assis, se déplaçant parfois tranquillement.

En intérieur - dynamique: public qui se promène activement, danse, crie, interagit fortement les uns avec les autres.

En extérieur

En phase verte, pas de restrictions dans le secteur.

Le CST sera demandé en phase orange, à partir d'une capacité de 100 personnes (dynamiques ou statiques). Le masque sera obligatoire pour le personnel uniquement, et non les clients/participants.

Les activités dynamiques en extérieur ne pourront pas avoir lieu en phase rouge. Les activités statiques devront quant à elle se terminer à 23h, et les tables ne pourront accueillir que six personnes.

En extérieur - statique: public consommateur principalement assis, se déplaçant parfois tranquillement.

En extérieur - dynamique: public qui se promène activement, danse, crie, interagit fortement les uns avec les autres.

Activités liées à la jeunesse

En intérieur

Pas de mesures contraignantes en phase verte. En phase orange, les nuitées resteront autorisées et les autorités conseillent aux parents de faire un autotest à leurs enfants. Une capacité de 100 à 200 personnes (hors encadrants) non testées sera acceptée. Le masque ne sera exigé que lors de contacts avec des personnes extérieures.

En phase rouge, 25 personnes uniquement pourront participer aux activités intérieures (50 si cela concerna la formation d'encadrants). Les nuitées resteront autorisées pour la formation des encadrants, à condition de présenter un test PCR ou antigénique rapide avant la formation, et un autotest après. Le port du masque sera obligatoire (sauf certaines exceptions).

En intérieur - dynamique: participants qui participent activement à toutes sortes d'activités (assis et/ou en mouvement)

En extérieur

Pas de mesures contraignantes en phases verte et orange, uniquement le port du masque lors de contacts avec l'extérieur pour cette deuxième phase.

Le nombre de participants sera par contre limité en phase rouge, à 50 personnes. Le port du masque sera exigé en fonction des règles applicables dans la société.

En extérieur - dynamique: