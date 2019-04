“La Libre” a sorti ce mercredi son baromètre politique à un mois des élections générales du 26 mai.

Ancienne place forte du libéralisme en Belgique, la région bruxelloise ressemble de plus en plus à un funérarium pour le MR. Peut-être encore plus inquiétant pour les réformateurs : en Wallonie également, ça va très mal…

Comment expliquer une telle situation ? Explications !