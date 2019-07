L'informateur flamand et président de la N-VA Bart De Wever ne préfère pas lancer de formation formelle d'un gouvernement en Flandre en cette période, en raison du manque de clarté actuel au niveau fédéral, a-t-il fait savoir lundi. Il a poursuivi son travail de manière intensive durant le week-end dernier, après s'être déjà entretenu ces dernières semaines avec divers partis du nord du pays sur le contenu d'un éventuel accord de gouvernement.

"A chaque conversation avec chaque parti, il devenait clair à quel point l'ombre de la situation fédérale pesait lourdement sur la formation flamande. Chaque parti souhaite avoir plus de certitude sur la manière dont la formation fédérale peut aller de l'avant en fonction de la confiance qui doit être placée dans une éventuelle coalition flamande", analyse Bart De Wever.

"Cette clarté n'a cependant pas avancé ces dernières semaines et cela complique la tâche de l'informateur flamand. Nous avons appris que les informateurs fédéraux feront tout ce qui est en leur pouvoir pour progresser dans les prochaines semaines. Il est donc préférable de ne pas lancer de formation flamande au cours de cette période. L'informateur flamand poursuivra certainement son travail durant la période à venir afin de clarifier les points de convergence en termes de contenu", selon la communication du président de la N-VA.

Les partis flamands hostiles au Belang montrent peu de respect à l'électeur, selon la N-VA

Le fait qu'aucun parti flamand ne souhaite négocier avec le Vlaams Belang témoigne du "peu de respect pour l'opinion des électeurs flamands", selon une déclaration de la N-VA lundi midi. Le parti nationaliste flamand déplore par ailleurs le refus opposé par le PS "à toute invitation formelle et informelle à s'asseoir avec le plus grand parti flamand", constate-t-il. Il semble que le PS, mais aussi Ecolo, ne considère plus valable de discuter avec la N-VA, déplore le parti de Bart De Wever.

La N-VA critique enfin l'organisation simultanée des élections fédérale et régionales et de l'incertitude que cette situation engendre.