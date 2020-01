Dans quelques jours, on verra si le scénario d’une majorité entre la N-VA et le PS est possible ou pas. Mardi prochain, les informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens se rendront au Palais pour présenter au Roi leur rapport de mission. Un processus de préformation pour une coalition Vivaldi (un gouvernement sans la N-VA) pourra-t-il être enclenché ? Il est trop tôt pour le dire. En Belgique, la réalité politique peut changer d’un jour à l’autre…

Plusieurs sources estiment, en effet, que la N-VA pourrait reprendre la main mardi prochain.

(...)