Le président de la N-VA s'est exprimé pour la première fois et avoue la défaite de son parti.



Les mines n'étaient pas des plus réjouies au QG de la N-VA ce dimanche soir. Bart De Wever s'est adressé à ses sympathisants en annonçant "des bonnes et des mauvaises nouvelles".

Il ne cache en effet pas sa déception face aux résultats provisoires de ce dimanche. "On a perdu ces élections, c'est clair et net. Mais nous restons le premier parti de Flandre, et de loin! Il y a beaucoup de perdants ce soir et un seul grand vainqueur et je tiens à féliciter le Vlaams Belang pour sa victoire."

Une porte ouverte à l'extrème droit, donc, mais Bart De Wever n'a pas évoqué la fin possible du cordon sanitaire entourant le Vlaams Belang. "En démocratie, l'électeur a toujous raison. Mais il a perturbé les cartes aujourd'hui avec un regard tourné plus que jamais vers le centre-droit, la droite et les nationalistes."

La Wallonie est aussi dans le viseur du patron de la N-VA. "Par contre, la Wallonie vote très à gauche et les différences n'ont jamais été aussi marquées. Chacun devra réfléchir à ces différences qui se présentent à nous."

Cependant, il n'a que très peu parler de la prochaine coalition fédérale à construire. "C'est le roi qui doit lancer les débats", a-t-il lancé.

On ne sait donc pas de quoi seront faits les prochains jours en Flandre, et si la N-VA prendra le pari de faire sauter le cordon sanitaire et de s'allier à l'extrême droite. Tout ce qu'il a laissé filtré, c'est une affirmation du mouvement flamand et du nationalisme de son parti. "Nous avons été élus pour mettre en place ensemble le sursaut nationaliste flamand."