Le soir commence à tomber sur Bruxelles. Comme à son habitude, Georges-Louis Bouchez n’arrive pas à décoller du siège du MR. Nous sommes le vendredi 31 juillet. Le moment est important. Depuis dix jours, les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever tentent de bâtir un deal gouvernemental sur la base d’une union inespérée du PS et de la N-VA. On touche enfin au but.