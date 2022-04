La couverture 5G du réseau de Telenet/Base sera d'abord limitée à Anvers, Louvain et la côte belge. Telenet, qui a repris Base il y a plusieurs années, a annoncé en décembre dernier le lancement de son réseau 5G pour une série de plans tarifaires. Les clients de Base pourront désormais utiliser la même technologie.

Dans un premier temps, le service sera disponible pour les clients (résidentiels et SOHO) qui disposent d'un abonnement actuellement proposé à la vente. Les autres clients postpayés et ceux disposant d'une carte prépayée pourront en bénéficier ultérieurement.

La 5G doit offrir une connexion internet plus stable, des temps de réaction plus courts et des vitesses de téléchargement plus rapides (jusque 150 mégabits par seconde).

Environ 16% des clients Base disposent d'un smartphone compatible avec cette technologie.