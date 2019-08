Le système de paiement par carte uniquement conquiert de nouvelles enseignes petit à petit, notamment à Bruxelles.

Pourtant, certains commerçants refusent de suivre ce mouvement. C’est le cas de Bastien qui travaille dans une fromagerie près du Cinquantenaire à Etterbeek : "On ne travaille qu’avec du liquide. On a la chance d’avoir un Bancontact de l’autre côté de la rue, juste en face. On peut se permettre de demander aux gens d’aller retirer pour payer. On a déjà réfléchi à utiliser un lecteur de carte bancaire. C’est non. J’y perdrais un treizième mois avec ce que récupèrent les opérateurs de ces plateformes."

Le fromager n’accepte donc que le liquide et estime que l’utilisation unique de la carte n’est pas possible surtout pour les petits commerces. "Pour un magasin de quartier comme le nôtre, c’est impossible de refuser le cash. Accepter uniquement la carte coûte trop cher pour tout le monde. D’ailleurs, en tant que client, je partirais si on ne prend pas le liquide", explique le commerçant âgé de 30 ans.