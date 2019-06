C’est lundi prochain que Bellewaerde Aquapark ouvrira ses portes au public. Le nouveau parc aquatique sera accessible toute l’année. Il s’agit d’un investissement de 17 millions d’euros. "Pour Bellewaerde, cela représente le plus grand investissement jamais réalisé", explique le directeur Stefaan Lemey. Les tickets coûteront 21 euros pour les adultes et 19 euros pour les enfants de moins d’1 m 40. Pour les plus petits, le prix sera de 8 euros.

"Stratégiquement, l’Aquapark est un projet très important pour Bellewaerde , poursuit Stefaan Lemey. Tout a été testé et approuvé. Le personnel a été formé. Nous sommes prêts à accueillir les familles avec enfants et nos fidèles visiteurs."

Bellewaerde Aquapark est assez impressionnant. Tout a été terminé en quinze mois, ce qui représente un tour de force.

"L’eau aura une température de 32 degrés ", selon le directeur technique Geert Lernout. "Un des points forts est la Jungle Expedition avec une chute d’eau, des fontaines et des petits seaux d’eau qui se renversent. Dans cette Jungle Expedition, on peut faire le tour de l’Aquapark, même sans nager. Il est possible de descendre où on veut. On a prévu de nombreux virages pour garantir la sécurité et des caméras sont installées un peu partout dans ces tournants de sorte que le sauveteur en chef puisse avoir l’œil là où il faut."

Une autre attraction phare est un bateau destiné aux adolescents. "Ce n’est pas un bateau pirate classique. Le point d’orgue de l’Aqua Fort est sans nul doute qu’il s’incline fortement lorsqu’une capacité de 800 litres d’eau est atteinte."

Il y a encore d’autres choses à voir dans le parc aquatique comme un mur d’escalade, un bar à cocktails, une pelouse, un bassin pour les petits, un jacuzzi et, sous les rochers, un sauna pour dix personnes.

Dans le parc aquatique, on trouve aussi beaucoup d’arbres et de plantes. "Ils sont entretenus trois fois par semaine , dit Geert Lernout. Ces arbres et ces plantes constituent le lien avec notre parc d’attraction."

Enfin, il y a deux grands toboggans. L’un est à double accès, l’autre prévu pour minimum deux et maximum quatre personnes. Le départ est placé à une hauteur de douze mètres. Le Splash Clash est long de 105 mètres, l’Aquaventure de 117 mètres.

Tout ce qui concerne le traitement de l’eau se trouve dans le sous-sol. On épinglera que le chlore est fabriqué sur place. "Pour cela, nous utilisons du sel , explique le directeur technique. L’eau est filtrée pour retourner dans la piscine."

Notons encore que la capacité maximale du parc est de mille visiteurs à l’intérieur.





www. aquapark.bellewaerde.be.