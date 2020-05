Alors que les propos sur d'éventuelles futures élections ou la formation d'un nouveau gouvernement post-pouvoirs spéciaux se multiplient ces derniers jours, la vice-présidente du gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard a répété la position d'Ecolo à ce sujet lundi matin.

"Ce n'est pas le moment de faire des élections", résume-t-elle en matinée, interrogée à distance par la chaîne LN24. Cependant, "Ecolo dit depuis le début qu'il faut pouvoir, un jour, former un gouvernement sur un projet". La crise actuelle, avec la pandémie de coronavirus et ses lourdes conséquences économiques et sociales, fait qu'"aujourd'hui, le projet est plus qu'essentiel", ajoute la ministre écologiste. "On ne pourra plus continuer, après, comme on avait fait avant".

"Dans quelques mois, clairement, si on veut un gouvernement fort, il faudra passer par des élections", conclut-elle.

Le président de la N-VA Bart De Wever, entre autres, s'est récemment mêlé au jeu des petites phrases en réaffirmant par voie de presse sa volonté de retourner à la table des négociations avec le PS pour la formation d'un gouvernement dès que les pouvoirs spéciaux auront expiré. Les pouvoirs spéciaux accordés à l'exécutif de Sophie Wilmès dans le cadre de la crise du coronavirus valent jusqu'au mois de juin, mais avec la possibilité d'une prolongation de trois mois.

Dimanche, la Première ministre elle-même a répété qu'il faut, selon elle, qu'un gouvernement de plein exercice se forme d'ici septembre. Elle ajoutait cependant qu'elle ne voyait pas de coalition poindre le bout du nez dans le "superkern" qui se rassemble tous les samedis et qui regroupe les 10 partis ayant soutenu les pouvoirs spéciaux.