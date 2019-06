L'ancien président du cdH est revenu ce mercredi matin sur les propos de Catherine Fonck. Sur les antennes de RTL, Benoît Lutgen n'a pas souhaité donner son avis sur la présence du cdH ou non dans des majorités. "Catherine Fonck a donné un point de vue, il y en aura sans doute d'autres, mais le plus important c'est Maxime (Prévot) qui donnera l'état des discussions et qui donnera la ligne du parti" , a insisté l'ex-leader des humanistes refusant de parler à la place de son successeur.





Pour rappel, Catherine Fonck avait expliqué ce dimanche que le signal de l'électeur était clair et que le cdH n'avait pas sa place dans des majorités. Maxime Prévot avait tenu ce lundi à rectifier les propos de la députée humaniste, expliquant qu' "il n'y avait pas d'unanimité sur une cure d'opposition " au sein du parti.





Mais si Benoît Lutgen préférait ne pas s'avancer sur le sujet, il a toutefois reconnu que deux partis dominaient les négociations. "La coalition iranienne est bien en place", a-t-il expliqué. "PS et Ecolo avancent main dans la main et pas que depuis trois jours. C'est eux qui ont la main".





En faisant allusion à l'Iran et à son drapeau (vert, blanc, rouge), l'ancien président du cdH fait un choix qui n'est pas anodin. Il existe en effet de nombreux autres pays à la réputation bien moins sulfureuse dont le drapeau arbore les couleurs des deux partis mentionnés, mais c'est celui-ci que Benoît Lutgen a estimé le plus enclin à représenter cette nouvelle possible alliance au pouvoir.





Précisons cependant que ces deux partis ne suffisent pas à former une coalition puisqu'ils n'ont de majorité à aucun niveau de pouvoir. Le blanc du drapeau iranien semble donc être, aux yeux de Benoît Lutgen, une couleur à remplir...